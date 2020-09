Share Tweet Whatsapp Email

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Granieri hanno trovato oltre 800 chilogrammi di uva da tavola, rubata nella nottata da ignoti ladri. La Ford Focus carica come non mai era nella stessa proprietà in cui è stata portata via: è stata abbandonata perché verosimilmente durante le operazioni di carico in considerazione del peso una ruota posteriore ha ceduto, costringendo i malviventi ad abbandonarla. La macchina non è oggetto di furto e risulta essere di proprietà di una catanese.