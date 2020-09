Tromba d’aria a Messina e Catania allagata

Share Tweet Whatsapp Email

Un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito la Sicilia, in particolare il versante jonico dell’isola.

Nel pomeriggio una tromba d’aria si è abbattuta tra Giampilieri e Scaletta causando ingenti danni ad alcune attività commerciali. Il mini vortice ciclonico, probabilmente originato in mare, si è improvvisamente scagliato sulla terraferma.

L’insegna di una nota pizzeria è stata letteralmente staccata dai supporti, finendo a terra e sfiorando alcune auto in sosta. Ombrelloni, sedie e tavoli sono stati scaraventati a metri di distanza; scoperchiati anche i tetti di alcune abitazioni, mentre diversi rami di alberi sono stati sradicati.

Il maltempo si è poi spostato a sud, colpendo Catania e provincia. Un nubifragio, annunciato da almeno venti minuti di tuoni e lampi, si è abbattuto sulla città etnea. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per negozi, garage e cantinati allagati.

Disagi nella zona dell’aeroporto e sulla circonvallazione per numerose auto in panne in prossimità di calvalcavia. Soccorsi due automobilisti rimasti intrappolati in altrettanti sottopassi a San Giorgio e Gelso Bianco.

L’asfalto reso viscido dalla pioggia ha provocato due tamponamenti: uno sulla tangenziale di Catania all’altezza dello svincolo per Misterbianco ed uno sull’A18 tra Acireale e la barriera di San Gregorio; in entrambi i casi non si registrano feriti, ma solo danni ai mezzi coinvolti.