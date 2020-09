Share Tweet Whatsapp Email

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Scordia, con agenti della Polizia locale, hanno effettuato controlli agli esercizi commerciali per garantire il rispetto delle norme che regolano il consumo delle bevande alcoliche.

L’attenzione dei militari si è soffermata su due locali “H24”, in via Michele Amari e in via Garibaldi, nei quali la presenza di distributori automatici garantiva la distribuzione anche di prodotti alcolici la cui fruibilità da parte degli utenti è regolata da specifica normativa che ne vieta la vendita nella fascia oraria dalla mezzanotte alle 7 del mattino. Alla 32enne legale rappresentante delle due attività commerciali, è stata irrogata una sanzione amministrativa che va dai 5 mila ai 30 mila euro.