Referendum: Sì al 67,8%

Affluenza: in Sicilia ha votato solo il 36%, in Italia il 52%. Mancano le schede: proteste a Palermo

E’ largamente in testa il Sì, secondo lo spoglio dei primi dati del referendum costituzionale. In base alla terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 67,8,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 32,2%. La copertura del campione è data al 19%.

I seggi si sono chiusi in tutta Italia alle 15; si votava anche per suppletive del Senato, Regionali e Amministrative. Sono subito cominciati gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno invece alle ore 9 di martedì 22 settembre.

AFFLUENZA. L’affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. In Sicilia ha votato solo il 36,09%: è il secondo dato regionale più basso dopo la Sardegna (34,97%).

MANCANO LE SCHEDE: PROTESTE A PALERMO. Diversi cittadini a Palermo in fila davanti alla postazione decentrata comunale di via Generale Sirtori, che serve i quartieri Malaspina e Noce, non hanno potuto ritirare la tessera elettorale per andare a votare nel proprio seggio. Fra i cittadini in fila per richiedere il documento elettorale anche l’ingegnere Giuseppe Maniscalco: “A mezzogiorno – dice – in questo ufficio, ma anche in altre postazioni decentrate mi dicono, sono finite le schede elettorali e quindi viene impedita a decine di cittadini la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto per il referendum costituzionale. Ci siamo sentiti dire ‘tornate domani’. L’ufficio alle 13 aveva deciso di chiudere”.