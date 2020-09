Migranti sbarcano indisturbati a Torre Salsa. Musumeci: ‘Dopo parole servono fatti’

In trenta si sono diretti nell’entroterra attraverso i sentieri della riserva naturale: VIDEO . Il presidente della Regione: “A Lampedusa in più di 1.200. Stato rivendica competenze, ma non le esercita”

Nuovo sbarco fantasma nell’Agrigentino. Stamattina una trentina di migranti sono arrivati indisturbati a riva, presso la spiaggia di Fungiteddri, a Torre Salsa. Appena arrivati sono scesi e tranquillamente si sono diretti attraverso i sentieri della riserva naturale nell’entroterra, per raggiungere la strada statale 115. A documentare tutto l’associazione ambientalista Mareamico con un video. I carabinieri, dopo ore di ricerche, sono riusciti a rintracciarne cinque.

Intanto gli arrivi di migranti continuano a Lampedusa. Altre dodici barche, con 263 migranti, tunisini per la maggior parte, sono giunte nella notte. All’1,30 circa, 85 migranti sono stati rintracciati, dai carabinieri, subito dopo uno sbarco autonomo a Cala Pisana. Alle 3.30, al molo Favarolo sono sbarcati – dopo che i loro 3 barchini erano stati agganciati nelle acque antistanti all’isola da una motovedetta – 11 tunisini, 39 libici e 20 tunisini.

Al molo Madonnina, è arrivato un barchino con 14 tunisini. Poco prima delle 5, dieci tunisini sono stati accompagnati al molo Madonnina da una motovedetta della Guardia di finanza e poco dopo altri 4 barchini – con a bordo 7, 21, 16 e 17 tunisini – sono stati bloccati sempre dalle Fiamme gialle. Dopo le 7, altri due sbarchi con 13 e 10 tunisini. Tutti sono stati portati all’hotspot dove ci sono oltre 1.200 migranti.

L’isola in questi giorni è presa d’assalto. Solo ieri, nel giro di 24 ore, è stata raggiunta la cifra record di 26 sbarchi, più di uno all’ora. Da fonti del Viminale si apprende che oggi inizierà l’operazione di parziale svuotamento dell’hotspot dell’isola con il trasferimento di circa 500 migranti sulla nave Rapsody, dove rimarranno per il periodo di quarantena.

Sul proprio profilo Facebook, il presidente della Regione Nello Musumeci ha scritto: “Oltre milleduecento (1256) presenze all’hotspot di Lampedusa. Ancora ammassati, di nuovo. Lo Stato ha rivendicato in ogni sede la sua competenza, ma continua a non esercitarla fino in fondo. Segnalo che non mi risulta che nessuno degli interventi segnalati dalla task force regionale sia stato eseguito per adeguare la struttura alla fase di emergenza sanitaria in corso. E anche l’iniziativa diplomatica, di cui ci ha parlato a Roma il ministro Lamorgese, non ha prodotto alcun effetto. Il fenomeno degli sbarchi in Sicilia è affidato al clima, non alla politica. Se c’è brutto tempo si rallenta, con il bel tempo si arriva a flusso continuo”.

“Se non bastassero i barchini – aggiunge – le navi quarantena sono piene di persone portate dalle Ong. Anche in questo il governo non ha voluto raccogliere la nostra proposta. Avevamo detto una cosa di buon senso: se la Sicilia deve gestire gli sbarchi autonomi, non può sopportare anche quelli programmati dalle Ong, che andrebbero quindi destinati in altri porti europei. Risultato: navi piene e hotspot stracolmi. Con rischio di contagio per chi arriva, per gli operatori e per la collettività. Sono trascorsi molti giorni dalla mia ordinanza ed oggi posso serenamente dire che: alle parole non sono seguiti i fatti; che l’Europa non guarda alla Sicilia e al Mediterraneo; e che il governo nazionale preferisce polemizzare con il presidente eletto dai siciliani, piuttosto che avere l’umiltà di riconoscere ritardi e omissioni. Una cosa è certa: ho il dovere di intervenire. E niente e nessuno potrà intimidirmi o farmi desistere dal dovere di tutelare la salute di tutti”.