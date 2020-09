Marsala, bloccati corrieri di droga catanesi

Mezzo chilo di cocaina in auto, in manette un 59enne e una 37enne

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri di Marsala durante controlli antidroga hanno arrestato i catanesi Benito Blancato, di 59 anni, e Valeria Cuffari di 37, entrambi con precedenti, trovati in possesso di oltre 500 grammi di cocaina pura e 1,5 grammi di marijuana.

Quella che sembrava una normale famiglia in vacanza, si è rivelata essere una coppia di corrieri della droga. Durante il controllo, i militari hanno dapprima trovato un involucro contenente la marijuana. Quindi è scattata la perquisizione sul veicolo che ha permesso di scovare il carico di droga, accuratamente nascosto in un’intercapedine dello sportello.

I due sono stati portati nelle case circondariali Cerulli di Trapani e Pagliarelli di Palermo. Il gip del Tribunale di Marsala ha convalidato gli arresti e applicato per l’uomo la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna la misura degli arresti domiciliari. Il valore della droga sequestrata è di circa 50.000 euro circa.