LIPARI (MESSINA) – Un incendio è divampato nella frazione di Pirrera a Lipari. Le fiamme si sono sviluppate verso le 12 a Culia e hanno interessato un’area di macchia mediterranea per circa un ettaro. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, al comando di Salvatore Panuccio che in tre ore e mezza hanno domato il rogo che poteva diventare pericoloso per il vento che aveva iniziato a soffiare.