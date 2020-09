Il siciliano che non era mai nato

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – “Non si sa quando e dove è nato”. E’ la risposta che l’ufficio anagrafe di Siracusa ha dato a un 57enne siracusano che chiedeva il rinnovo della carta di identità e si ritrova oggi “clandestino” nel suo Paese. L’ufficio comunale siracusano ha preso a cuore la vicenda e assieme al comune di Palazzolo Acreide, prima residenza dell’uomo, stanno cercando di risolvere la vicenda.

Ma l’unico documento di identità oggi è la patente. Il 57enne è nato a Sidney da genitori di Palazzolo Acreide. Ha doppia cittadinanza, australiana e siracusana. Ha prima vissuto a Palazzolo Acreide e poi a Siracusa. A Siracusa c’è anche il suo atto di matrimonio e l’uomo ha mostrato il vecchio documento di identità scaduto, ma il rinnovo non è possibile.

“Prima era tutto cartaceo – spiega -. Da quando l’anagrafe è in un sistema unico nazionale sembra siano nati i problemi. Quel mio numero di codice sembra corrisponda ad un’altra persona”.

“E’ un problema di numero di atto – spiegano dall’ufficio anagrafe di Siracusa -. Con il sistema nazionale ne capiteranno diverse di queste situazioni. L’errore è stato fatto alla nascita, ma si è scoperto solo adesso”.

Dall’anagrafe di Palazzolo assicurano che sarà fatta un ulteriore ricerca cartacea e poi si potrà procedere con il consolato di Sidney per chiarire la vicenda. “Ma se dovessi recarmi domani ad esempio in Francia per lavoro sarei considerato cittadino australiano” conclude il 57enne che se non avrà risposte intende presentare un esposto alla Procura.