Bimbo nasce morto, scatta l’inchiesta

Partinico: i medici decidono per il cesareo alla 25enne, ma è tardi

PALERMO – La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta su un bimbo nato morto all’ospedale di Partinico. La madre di 25 anni era stata ricoverata e tenuta sotto osservazione in attesa di partorire, ma quando i medici dell’ospedale di Partinico hanno deciso di effettuare un parto cesareo, il cuore del piccolo aveva già smesso di battere.

Mercoledì sarà disposta l’autopsia. Alcuni componenti dell’équipe medica che hanno assistito al parto sono stati iscritti nel registro degli indagati. Un atto dovuto per consentire lo svolgimento dell’autopsia sul piccolo.

La cartella clinica della donna di Partinico è stata sequestrata dai carabinieri, che adesso dovranno accertare le cause del decesso del neonato. “L’Asp ha attivato una commissione d’indagine rischio clinico – fa sapere in una nota l’azienda sanitaria provinciale di Palermo – che ha già effettuato un audit con gli operatori coinvolti per verificare percorsi e procedure adottate”.