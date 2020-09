Al Ramblas personale senza mascherina: scatta la chiusura del locale per 5 giorni

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Prosegue la capillare presenza delle pattuglie della Polizia di Catania impegnate sempre nei controlli volti a garantire l’osservanza della normativa per contenere l’emergenza sanitaria legata al Covid19.

Anche questo sabato, grazie alla segnalazione YouPol arrivata da un utente anonimo, gli agenti si sono recati nel locale “Ramblas” in via Guido Gozzano, dove si stava svolgendo uno spettacolo di karaoke neo melodico, con somministrazione di alimenti e bevande.

E’ stato trovato il personale sprovvisto della mascherina, multato il titolare che non aveva ottemperato al Dpcm “antiCovid-19”. Disposta anche la chiusura dell’attività per 5 giorni 5. Multati anche i dipendenti.

Controlli anche a Palermo: carabinieri e agenti della polizia municipale hanno chiuso per cinque giorni due pub nel centro storico per il mancato rispetto delle norme anticovid. Si tratta del locale i Grilli in largo Cavalieri di Malta e il pub Sottocapo in piazza Monte di Pietà. I controlli sono scattati sabato e domenica sera e sono stati intensificati dopo gli aumenti del positivi registrati in questi giorni nel capoluogo palermitano.