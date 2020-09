Da Catania a Palermo con gli scooter rubati

Furgone fermato in autostrada: all’interno i motocicli pronti per essere venduti

PALERMO – Due scooter rubati a Catania stavano per essere portati a Palermo per essere rivenduti. Gli agenti della polizia stradale di Buonfornello grazie al gps hanno localizzato un furgone nei pressi dello svincolo Resuttano sull’autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati i due motocicli. Anche il secondo era stato rubato a Valverde. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari L’autista del furgone, un 30enne palermitano del quartiere Zen, è stato denunciato con l’accusa di ricettazione.