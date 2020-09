Operazione Overtrade, altri 4 arresti

Catania . In manette per traffico di droga appartenenti al gruppo di Mascalucia del clan Santapaola-Ercolano VIDEO

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato altre 4 persone nell’ambito dell’operazione “Overtrade” che lo scorso gennaio aveva portato all’arresto di 38 persone appartenenti al gruppo di Mascalucia della famiglia Santapaola-Ercolano.

In manette il 29enne catanese Victor Andrea Junior Mangano, il 63enne Salvatore Mazzaglia di Nicolosi, inteso “ninu u cuccagnu”; il 34enne catanese Antonino Rapisarda, già detenuto agli arresti domiciliari, inteso “gnomo”; il 28enne Pietro Modaffari, di Melicuccà (Rc), già sottoposto agli arresti domiciliari. Sono accusati traffico e commercio di droga.

I 4 erano già stati coinvolti nell’operazione “Overtrade”, ma il gip di Catania, originariamente, non aveva però contestato i capi d’imputazione oggetto dell’odierna ordinanza.

Gli arrestati sono stati portati in carcere: Rapisarda in quello di Barcellona Pozzo di Gotto, Modaffari in quello di Palmi, mentre gli altri due soggetti erano già in galera per altra causa rispettivamente Mangano nella casa circondariale di Siracusa, Mazzaglia a Catania Bicocca.