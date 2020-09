Catania . La scoperta dei carabinieri in un appartamento in viale Bummacaro: 36enne in manette

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 36enne Fabio Mirabella per coltivazione e detenzione di droga. Nel suo appartamento in viale Bummacaro, i militari hanno trovato sul balcone, lateralmente nascoste per quanto possibile da un plaid, due rigogliose piante di canapa indiana messe in vaso di circa 140 centimetri d’altezza.