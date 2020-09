Covid, picco di casi in Sicilia: +179

Tra i contagiati 37 migranti e 21 ospiti della comunità di Biagio Conte. Un morto a Messina . Boom di tamponi, altri 70 positivi a Palermo: il dettaglio per province . Italia quasi a quota 2.000

Picco di nuovi casi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 179, tra questi 37 sono migranti alloggiati nei vari hotspot dell’Isola e 21 sono ospiti della comunità di Biagio Conte. Registrato anche un decesso a Messina: le vittime arrivano a 296.

I tamponi effettuati sono stati 6.329. I ricoverati in ospedale sono 194, 15 dei quali in terapia intensiva (uno in più di ieri), i guariti sono 64: sale a 2.157 il totale degli attuali positivi.

Questa la suddivisione dei nuovi malati nelle 9 province: 70 a Palermo (4 migranti), 31 a Trapani (2 migranti), 29 a Siracusa (tutti migranti), 19 a Ragusa, 15 a Catania, 6 ad Agrigento (2 migranti), 4 a Messina, 3 a Enna e 2 a Caltanissetta.

ITALIA: NETTO AUMENTO DEI CONTAGI. Netto aumento dei contagi anche nel resto d’Italia: l’incremento nelle ultime 24 ore è di 1.907 nuovi casi, rilevati con 99.839 tamponi, qualche migliaio in meno rispetto a quelli effettuati ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 294.932.

Cala lievemente il numero giornaliero di vittime: era di 13 giovedì, è di 10 oggi, per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 35.668. Tra tutte le regioni, solo la Basilicata fa registrare zero casi nell’ultimo giorno.

Prosegue la crescita del numero dei malati. Dai dati del ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore l’incremento è stato di 1.044, per un totale di 42.457 attualmente positivi. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (sono 2.387, 39 più di mercoledì) e quelli in isolamento domiciliare (ora sono 39.862, rispetto a ieri +1009) calano quelli nelle terapie intensive (-4 rispetto a ieri per un totale di 208).

Il totale dei dimessi e dei guariti è invece di 216.807, con un incremento di 853 persone nelle ultime 24 ore. Tra le regioni, il maggior incremento di casi si registra in Lombardia (+224), seguita da Campania (+208) e Lazio (+193). Anche Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Sicilia fanno segnare un incremento superiore ai cento casi nelle ultime 24 ore.