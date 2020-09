Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Due turisti inglesi di 31 e 30 anni sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento del patrimonio artistico.

La coppia, in vacanza a Siracusa, ieri sera ha deciso di festeggiare l’ultimo giorno in città con un bagno nella fontana di Diana, in piazza Archimede, a Ortigia.

I due non si sarebbero limitati a rivivere l’emozione della Dolce vita, ma avrebbero spezzato l’alluce della dea della caccia.