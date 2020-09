Scontro frontale a Viagrande, 2 feriti gravi

Share Tweet Whatsapp Email

VIAGRANDE (CATANIA) – Due auto sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale a Viagrande, nel Catanese. Quattro i feriti (ovvero tutti gli occupanti delle macchine) nello scontro frontale tra una Volkswagen Polo e una Mercedes all’incrocio tra via Poio e via Michelangelo Buonarroti.

Una squadra di vigili del fuoco di Acireale è intervenuta intorno alle 14. Una donna e un uomo sono stati estratti dalle lamiere. Versano in più gravi condizioni la conducente della Polo e il passeggero anteriore della Mercedes. Sul posto anche un elicottero e due ambulanze del 118.