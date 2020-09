Mazzata al clan Santapaola-Ercolano

Ventuno arresti tra Catania, Milano e Lecce, in manette il boss La Motta ed il “killer delle carceri”. Decapitata la cosca di Riposto che predominava nell’hinterland jonico. VIDEO

CATANIA – I carabinieri stanno eseguendo a Catania, Milano e Lecce, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di 21 persone, indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e lesioni pluriaggravate, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’indagine ha consentito di delineare la posizione apicale di Benedetto La Motta, 62 anni, secondo le indagini referente per la zona di Riposto della famiglia di Cosa Nostra catanese dei Santapaola-Ercolano, nonché quella dei suoi più fedeli collaboratori tra i quali il 76enne Antonino Marano, noto come il “killer delle carceri”.

L’operazione s’inserisce nell’ambito di una precisa attività di contrasto avviata nei confronti della famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano sia nel capoluogo che in provincia, attraverso l’impiego delle componenti investigative altamente specializzate per il contrasto alle infiltrazioni del sodalizio nel settore delle attività economiche, nonché delle compagnie dell’Arma per la disarticolazione di gruppi mafiosi.