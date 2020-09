Chiosco senza protezioni anti-Covid

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Scordia, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da coronavirus, hanno proceduto al controllo di un chiosco bar in piazza San Sebastiano.

Nel corso dell’attività ispettiva è emerso che la 58enne titolare dell’esercizio commerciale non indossava dispositivi di protezione individuale quali guanti e mascherina, è stata anche riscontrata l’assenza di una barriera protettiva tra esercente ed avventori. A seguito degli accertamenti espletati è stata disposta la prevista sospensione dell’attività commerciale per il periodo di 5 giorni.