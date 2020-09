Coronavirus: in Sicilia 77 nuovi casi. Possibile riduzione della quarantena

Share Tweet Whatsapp Email

Sono 77 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia (+12 rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 141, dei quali 17 in terapia intensiva. Il totale degli attuali positivi sale a 1.919.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 37 a Palermo, 20 a Catania, 8 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 4 a Trapani, 2 a Messina e 2 a Enna.

A TREMESTIERI TUTTI NEGATIVI. Tutti i negativi i tampini effettuati a Tremestieri Etneo, nella postazione Asp allestita in via Palmentazzo, su tutti coloro che sono entrati in contatto con l’aspirante sindaco Santo Nicosia, risultato positivo al Covid. L’esito del tampone viene comunicato in appena. “Tutti i concittadini che sono in apprensione nel dubbio di un eventuale contagio avranno la possibilità di effettuare immediatamente il tampone.”, dice il sindaco Santi Rando.

AUMENTANO I NUOVI CONTAGI IN ITALIA. Sono 1.229 i contagiati dal Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Le vittime sono state 9, contro le 14 di ieri. I casi totali sono così saliti a 289.990, i morti a 35.633. In nessuna regione si è registrata un’assenza di nuovi positivi. I più numerosi nelle ultime 24 ore in Lombardia (176) e in Liguria (141).

VERIFICHE SU RIDUZIONE DELLA QUARANTENA. Ulteriori approfondimenti e confronti con le organizzazioni internazionali e gli altri paesi. E’ questo – secondo quanto si apprende – l’orientamento che il Cts sta prendendo nella riunione ancora in corso in vista di una eventuale riduzione dei giorni di quarantena da 14 a non meno di dieci. Il tema, dunque – verrà ancora esaminato con un confronto internazionale anche con l’Oms e gli Ecdc. La linea di prudenza – sempre secondo quanto si apprende – sembrerebbe, inoltre dettata dall’andamento dell’epidemia alla luce dell’apertura delle scuole.