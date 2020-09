Tuoni e fulmini: Catania allagata

Share Tweet Whatsapp Email

Pochi minuti di pioggia e la zona industriale di Catania si è ritrovata ancora una volta allagata.

Un temporale violento accompagnato da raffiche di vento si è scatenato stamattina sulla città, con tuoni e fulmini, provocando code e disagi per gli automobilisti.

Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per interventi di soccorso, soprattutto per salvataggi di persone rimaste bloccate nelle loro auto in panne e allagamenti in abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello stradale. Decine le richieste.

La situazione meteorologica dovrebbe migliorare nel pomeriggio.

(foto di Francesco Furnari)