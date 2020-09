“Ti amo, ti aspetto”: innamorato deluso imbratta la segnaletica stradale

Danni per ventimila euro nel Ragusano

Un innamorato mollato dalla sua compagna si è armato di bombolette spray di vernice rossa e nera e non ha trovato di meglio che imbrattare la segnaletica stradale verticale lungo la strada provinciale n. 14 Castiglione-Tresauro, nel Ragusano, con scritte inequivocabili sul suo contrastato amore.

Quasi tutta la segnaletica stradale e alcuni muri di recinzione sono pieni di scritte ‘Tvb’, ‘Ti aspetto’, ‘Ti amo’. Il risultato del deluso innamorato è un danno economico di 20 mila euro per provvedere alla sostituzione della segnaletica stradale, mentre, ai cantonieri del settore Viabilità del Libero Consorzio comunale di Ragusa non è rimasto altro che recarsi presso la stazione dei carabinieri di Ragusa e presentare denuncia contro ignoti per deturpamento e imbrattamento.