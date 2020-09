Rompe il naso alla compagna per gelosia

Catania . Mauriziano arrestato per maltrattamenti in famiglia, le violenze avvenivano anche in presenza di minori

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un 34enne di origini mauriziane accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce. Grazie ad una segnalazione giunta sul numero d’emergenza, i militari dell’Arma sono tempestivamente giunti nell’appartamento, dove in effetti erano ancora in corso le violenze.

L’uomo, accecato da una morbosa quanto immotivata gelosia, è stato sorpreso mentre picchiava la compagna anche in presenza delle figlie minori. La donna è stata accompagnata all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici l’hanno giudicata guaribile in 18 giorni per la frattura del setto nasale.

Il marito violento, in attesa della del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa da quella familiare.