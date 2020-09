Infastidito da schiamazzi, picchia una bimba

Militello. Un 62enne denunciato per aver aggredito anche la nonna intervenuta per difendere la nipotina

MILITELLO VAL DI CATANIA (CATANIA) – Infastidito dagli schiamazzi di alcuni bimbi intenti a giocare scende in strada ed aggredisce una bambina e la nonna intervenuta in suo soccorso. E’ successo a Militello Val di Catania, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo 62 anni per lesioni personali aggravate.

Non si conosce il motivo del raptus, sta di fatto che l’uomo si è scagliato persino contro la bimba e successivamente contro la nonna. Le vittime sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari del locale ospedale.

Ad avere la peggio è stata la ragazzina che ha riportato una ferita all’arcata sopraccigliare, un trauma alla fronte ed una contusione alla mano che i medici hanno giudicato guaribile in due settimane.

Prognosi di dieci giorni per la nonna che ha riportato escoriazioni agli arti superiori ed una contusione alla regione lombosacrale. L’uomo è stato identificato dai carabinieri grazie alle testimonianze di diversi cittadini presenti al momento dell’aggressione.