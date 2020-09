Concerto neomelodici senza autorizzazione

Catania . I poliziotti trovano in piazza Livatino 1.500 persone ad assistere all’evento: denunciato l’organizzatore

I poliziotti del commissariato di Nesima hanno denunciato il 22enne M.M. per aver organizzato senza autorizzazione, lo scorso 1 settembre, un concerto neomelodico in piazza Livatino nel quartiere San Giovanni Galermo.

Durante unservizio serale di controllo, una Volante ha constatato la presenza di circa 1.000/1.500 persone in piazza che assistevano a un concerto di due cantanti campani neomelodici.

Alla fine dell’evento, gli agenti hanno contattato il titolare del service che riferiva di essere stato ingaggiato dall’organizzatore M.M. Quest’ultimo ha riferito ai poliziotti di aver organizzato il concerto, di non averne dato il preavviso necessario al questore e di non aver richiesto le autorizzazioni previste per l’organizzazione di una manifestazione canora.