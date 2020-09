Positiva a Palermo, era stata a matrimonio

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Una donna di 61 anni ieri sera si è presentata al pronto soccorso del Policlinico di Palermo con febbre e astenia. E’ stato eseguito il tampone, è risultata positiva al Covid-19 ed è stata ricoverata. La donna aveva partecipato sabato scorso a un matrimonio in un paese del Palermitano. L’Asp sta eseguendo i controlli a tutti gli invitati, più di un centinaio di persone.

POSITIVO DIPENDENTE CENTRO PER L’IMPIEGO. Un dipendente dell’assessorato regionale al Lavoro impiegato all’ufficio provinciale, centro per l’impiego, l’ex collocamento di via Praga , è risultato positivo al Covid-19. E’ in quarantena a casa perché asintomatico.

Stamattina è stata effettuata la sanificazione dei locali ed è stata data la comunicazione all’Asp di Palermo per avviare le operazioni di contact tracing. “L’allarme è circoscritto – fanno sapere dalla Regione siciliana – perché gli uffici provinciali del lavoro non sono ancora aperti al pubblico e ricevono solo per appuntamento. Peraltro il dipendente risultato positivo non è fra quelli che si spostavano fra gli uffici o avevano contatti diretti con il pubblico, dunque il rischio contagio è abbastanza limitato”.