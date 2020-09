Cade dalle spalle dello zio, grave bimba

San Cataldo . La piccola di 22 mesi è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico per un vasto ematoma alla testa

CALTANISSETTA – Una bimba di 22 mesi, di San Cataldo, nel Nisseno, è stata sottoposta ieri sera a un delicato intervento neurochirurgico in seguito a una caduta: lo zio la teneva in spalla, quando la piccola è caduta battendo la testa. Condotta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, gli esami hanno rivelato un vasto ematoma alla testa. La bimba dopo l’intervento è stata trasferita in elisoccorso nella Rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono considerate gravi.