Covid: la Sicilia a quota 104

Resta stazionaria rispetto la situazione dei casi di Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono 104 le persone risultate positive al coronavirus (ieri erano state 106) a fronte di 4.212 tamponi effettuati.

La Regione siciliana comunica che dei 104 nuovi positivi di oggi 11 sono migranti ospiti presso la nave Azzurra in rada al porto di Augusta.

In totale gli attualmente positivi sono 1.706, di questi 112 sono ricoverati con sintomi , 17 in terapia intensiva e 1.577 in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia in Sicilia i casi di Covid-19 sono stati 5.136.

Nel dettagli la suddivisione per province è così ripartita: Catania 12, Palermo 36, Messina 5, Enna 2, Siracusa 12 (11 migranti), Ragusa 5, Trapani 31, Agrigento 1 e Caltanissetta 0.

Nel resto d’Italia continuano a salire i contagi: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1.597. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 284.796.

Stabile invece l’incremento del numero di morti: 10 in un giorno, come giovedì, per un totale di vittime dall’inizio della pandemia di 35.597. I guariti e dimessi sono complessivamente 212.432, 547 più di ieri.

Nessuna regione fa segnare zero nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+257), Veneto (+173), Emilia Romagna (+152). Sopra cento nuovi casi anche Lazio e Toscana.