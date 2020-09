Si allontana da residenza per disabili: ritrovato

COMISO (RAGUSA) – Allarme rientrato per un ospite di una residenza sanitaria assistita per disabili mentali di Vittoria che si era allontanato dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce. A distanza di 36 ore, il paziente è stato ritrovato in stato confusionale a Comiso grazie alle ricerche condotte dai carabinieri di Comiso e Vittoria. E’ stato trasferito all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria.