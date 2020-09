Share Tweet Whatsapp Email

In seguito ad un tamponamento tra quattro veicoli che ha causato quattro feriti, l’autostrada Catania-Siracusa è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania, per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Il personale di Anas è sul posto per garantire un immediato ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.