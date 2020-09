Ruba scooter, arrestato dopo un paio d’ore

Catania . La denuncia del furto in piazza Majorana, i carabinieri bloccano 37enne marocchino in via Mulino a Vento

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il marocchino Adil Rigat, 37 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. In seguito alla denuncia presentata ieri pomeriggio da una donna catanese circa il furto del proprio motorino, un Suzuki Sixteen, avvenuto poco prima in piazza Majorana, i militari si sono messi in azione.

Una pattuglia dopo un paio d’ore, in via Mulino a Vento, ha intercettato lo scooter con a bordo il marocchino il quale, visti i carabinieri, ha provato a fuggire. I militari sono però riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Il mezzo è stato restituito alla legittima proprietaria.