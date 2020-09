Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Si appropria di una carta di credito al supermercato e inizia a fare acquisti. La scena ripresa dalle telecamere dell’esercizio commerciale sono servite agli agenti di polizia per denunciare una donna di 38 anni, accusata di furto aggravato ed utilizzo indebito di carta di credito. La donna si è accorta che chi aveva pagato precedentemente si era dimenticata la carta nel Pos. Ha preso la carta ha pagato la sua spesa e si è allontanata. Gli agenti del Commissariato Mondello grazie ai filmati del sistema di sorveglianza del market sono risaliti alla donna che nel frattempo aveva usato la carta di credito, sempre in modalità contactless, in un negozio del centro commerciale “Conca d’Oro”. Gli articoli acquistati sono stati sequestrati.