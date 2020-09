Dal controllo dell’auto sbuca fuori l’eroina

Share Tweet Whatsapp Email

SAN GIOVANNI LA PUNTA – Una 33enne, Francesca Ferrera, è stata arrestata dai carabinieri a San Giovanni La Punta (Catania) perché sorpresa in possesso di 20 dosi di eroina, un bilancino elettronico di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il tutto era a bordo della sua auto, fermata per un controllo in via San Basilio.

La Ferrera, alla fine del mese scorso, era stata fermata a bordo di una Fiat Idea e denunciata perché trovata in possesso di alcune dosi di cocaina. Uno dei militari che l’aveva fermata, impegnato ieri pomeriggio di pattuglia, l’ha riconosciuta. La donna è stata posta ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.