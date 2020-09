Catania, fucile e marijuana in casa

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Una doppietta calibro 12 con le canne mozzate e 50 grammi di marijuana in parte già suddivisa in dosi sono stati sequestrati dai carabinieri a Catania insieme con 450 euro in contanti e materiale per confezionare le dosi a un 31enne, Benedetto Rapisarda, che è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale sequestrato era nella sua abitazione di via Paolo Orsi. L’arma nei prossimi giorni sarà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti tecnici.