Palermo, giudice positivo al Covid. Contagiati 15 dipendenti della Rap

Il magistrato della Corte di appello è in autoisolamento. Situazione critica per la raccolta dei rifiuti: 40% del personale in malattia. Caso sospetto al liceo linguistico Dolci

PALERMO – Un magistrato della corte d’appello di Palermo è positivo al coronavirus. Il giudice è già in autoisolamento nella sua abitazione e le sue condizioni di salute sarebbero buone. Questa mattina è stata disposta la sanificazione degli ambienti della corte d’appello, al palazzo di giustizia del capoluogo siciliano.

Come da protocollo, dovrebbero scattare tutte le misure previste in questi casi. Sarà l’Asp a disporre i controlli sul personale e su quanti sono stati a contatto con il magistrato.

Le misure anti Covid ordinarie al palazzo di giustizia sono scrupolose: orari contingentati e fissi per le udienze, rilevazione della temperatura agli ingressi, obbligo della mascherina e del distanziamento di sicurezza, distributori di gel disinfettante in ogni aula e corridoio delle strutture giudiziarie.

Salgono intanto a 15 i dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, positivi Covid. Lo comunica il presidente Giuseppe Norata, anche lui in isolamento preventivo per essere stato a contatto con alcuni di loroi. “Su 80 tamponi eseguiti, dopo i primi 12 casi emersi, altri tre sono risultati positivi – dice Norata – i 120 test sierologici sono risultati negativi”.

In prefettura si sta svolgendo una riunione per affrontare il tema dell’emergenza rifiuti che da alcuni giorni è scoppiata nel capoluogo dopo la notizia dei primi positivi, col 40% dei dipendenti in malattia. Ieri sono entrati in azione ditte private, ma la situazione al momento resta critica. La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti più volte nella zona di Borgo Nuovo per spegnere roghi di rifiuti.

Sempre a Palermo una bidella del liceo linguistico Danilo Dolci è risultata positiva al test sierologico che è stato effettuato a tutto il personale dell’istituto. Si attende la conferma del tampone. Nel frattempo, a scopo precauzionale, i corsi di recupero si tengono online e non più di presenza. Anche l’ingresso al pubblico è stato vietato fino a nuove disposizioni.

L’edificio è stato sanificato e prima dell’inizio delle lezioni, previsto per il 14 settembre, ci sarà un altro intervento di pulizia straordinaria. Questa mattina, prima delle 8, sul sito internet dell’istituto è comparso l’avviso: “Si comunica agli utenti che la scuola rimarrà chiusa al pubblico, fino all’inizio delle attività didattiche previste per giorno 14 settembre 2020, per sanificazione e disinfezione dei locali scolastici”.