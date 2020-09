In Sicilia piogge in arrivo nel week-end

Share Tweet Whatsapp Email

L’area di bassa pressione che sta segnando il passo in prossimità delle Baleari nel corso del weekend si metterà in moto verso est puntando così l’Italia, ma risulterà ormai sempre più indebolita e il suo transito sull’Italia avrà conseguenze molto marginali. Le previsioni di 3Bmeteo annunciano per venerdì qualche pioggia o temporale. Poi prevarrà invece l’azione stabilizzante dell’alta pressione alimentata anche da calde correnti nord africane che provocheranno un lieve aumento delle temperature sul finire della settimana, anche se non raggiungeranno condizioni di caldo intenso e sgradevole come in piena estate.

Per gli esperti di 3bMeteo, la giornata di sabato “verrà offuscata da velature e stratificazioni alte che si limiteranno ad offuscare il cielo, ad eccezione del basso versante tirrenico e delle isole maggiori dove transiteranno i residui del fronte di instabilità, responsabili di qualche rovescio o temporale, in esaurimento in serata”.

“Qualche pioggia in formazione anche sulle zone alpine al pomeriggio, in esaurimento in serata. Altrove il tempo si manterrà più stabile e soleggiato – aggiungono – Temperature in ripresa di qualche grado. Domenica ciò che sarà rimasto della saccatura di bassa pressione si allontanerà verso i Balcani e il tempo sull’Italia si stabilizzerà. La giornata risulterà in gran parte soleggiata su gran parte d’Italia. Faranno eccezione le isole maggiori, soprattutto la Sicilia, dove si avrà ancora l’occasione per qualche temporale, specie di pomeriggio sulle zone interne. Qualche rovescio diurno possibile fin sulle Prealpi lombardo-venete. Temperature in lieve aumento con punte di 32/34°C”.