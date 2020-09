Wizz Air, nuovi collegamenti da Catania

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La compagnia aerea Wizz Air, ha annunciato oggi la sua 36ma base a Catania. La compagnia aerea baserà due Airbus A321 all’aeroporto di Catania dal mese di ottobre.

Accanto alla creazione della nuova base e al completamento delle 15 rotte già operative, Wizz Air ha annunciato 5 nuove rotte verso Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, Memmingen (Münich West) e London Luton da Catania e una nuova rotta da Milano Malpensa a Bari. I biglietti per le nuove rotte possono essere già acquistati. Per i voli nazionali i prezzi partono da 9.99 euro e 19.99 euro per quelli internazionali.