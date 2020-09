La serra in una casa abbandonata

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Venerdì pomeriggio, durante la perquisizione di un immobile abbandonato in una via del centro del quartiere san Cristoforo, gli agenti della polizia hanno individuato una serra per la coltivazione di marijuana.

I poliziotti hanno sequestrato 38 piante e tutte le attrezzature utilizzate per mantenere il microclima ad esse necessario, il tutto alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sono in corso indagini per identificare i personaggi che gestivano questa produzione artigianale di stupefacente.