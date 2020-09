Funerali privati per ex boss di Ramacca

Share Tweet Whatsapp Email

RAMACCA – Sono stati celebrati a Ramacca in forma privata i funerali di Calogero Conti, 95 anni, indicato in passato come esponente di spicco della locale famiglia mafiosa, morto tre giorni fa nella sua abitazione.

Il questore di Catania ha adottato il provvedimento di divieto di funerali pubblici disponendo che le esequie avvenissero alle prime luci mattutine, in forma privata, nella cappella cimiteriale, senza corteo o manifestazioni esterne di alcun tipo.

Il provvedimento, spiegano dalla Questura, nasce dall’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che potrebbero essere turbate da azioni di cordoglio in forma eclatante. Sono stati i carabinieri a controllare il rispetto del provvedimento.