Coronavirus, in Sicilia 49 nuovi casi

Meno di 2.500 i tamponi effettuati, tra i positivi ci sono 15 migranti: il dettaglio per provincia . In aumento i ricoveri in ospedale. Italia: crescono i decessi

Nuovi casi di Covid in leggero aumento in Sicilia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 49 nuovi positivi (15 sono migranti) a fronte di 2.333 tamponi effettuati.

Salgono i ricoverati in ospedale, 101 (ieri erano 86), di questi 13 in terapia intensiva, mentre 1.265 si trovano in isolamento domiciliare. Quattro guariti. Gli attuali positivi sono 1.379.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per province: Palermo 28, Catania 12, Messina 6, Ragusa 2, Siracusa 1.

ITALIA: CONTAGI IN CALO, AUMENTANO I DECESSI. Sono 12 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297). I tamponi sono però in netto calo, secondo i dati del ministero della Salute ne sono stati effettuati 52.553, quasi 25 mila meno del giorno precedente. In totale i casi sono ora 278.784, le vittime 35.553. Gli attualmente positivi aumentano di 915 fino a quota 32.993, i dimessi e i guariti di 223 e sono adesso 210.238.

Altri 9 pazienti affetti da coronavirus sono finiti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, portando il totale a 142. I ricoverati con sintomi sono ora 1.719 (+36), le persone in isolamento domiciliare invece 31.132 (+870). L’unica regione senza nuovi positivi è la Valle d’Aosta, al pari della provincia autonoma di Bolzano, mentre l’aumento maggiore di casi si registra in Campania con 218. Al secondo posto il Lazio con 159, poi l’Emilia Romagna 132 e la Lombardia con 109.