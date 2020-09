Boom su Instagram di Angela da Mondello

In 24 ore oltre 120 mila follower, la sua frase “Non ce n’è coviddi” pronunciata da Barbara D’Urso è diventata un tormentone

Angela Chianello, diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi”, pronunciata a Mondello durate un’intervista a “Live non è la D’Urso”, ha scelto di aprire un proprio profilo Instagram, diventando in poche ore uno degli account più seguiti.

In poco meno di 24 ore la sua pagina ha raggiunto oltre 120 follower incuriositi dalle immagini e dai video della donna che, inconsapevolmente, è diventata una star dell’estate 2020 con la sua frase che, nel frattempo, è stata trasformata in jingle, tatuaggi, brani dance, portachiavi ecc. E lei è diventata una influencer