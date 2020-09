Ex ponte Graci, martedì riapre il cantiere

Necessaria una perizia di variante per l’infrastruttura che collega Misterbianco a Motta Sant’Anastasia

MISTERBIANCO (CATANIA) – Riprendono martedì i lavori per la ricostruzione dell’ex ponte Graci sulla Ss 121 che collega Misterbianco con Motta Sant’Anastasia. “Come tutti abbiamo visto in questi giorni, i lavori di ricostruzione del ponte si sono fermati – afferma Marco Corsaro, presidente del movimento civico Guardiamo Avanti -. Si era resa necessaria una perizia di variante che Anas ha approvato, facendo slittare la consegna dell’opera anche per la concausa del periodo estivo.

Secondo il nuovo cronoprogramma, il cantiere ripartirà martedì ed entro metà mese sarà avviata la pavimentazione. Poi il montaggio delle barriere ed il collaudo entro fine settembre. Ci è stata chiesta pazienza e noi siamo ben disposti, depotenziando le polemiche, ma manteniamo alta l’attenzione sull’opera. Oltre settembre – conclude Corsaro – non dobbiamo andare ed è questo l’impegno che hanno assunto Anas ed imprese. Ne va del buon nome di tutti i protagonisti di questo cantiere”.