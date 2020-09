Ingroia candidato a sindaco di Campobello

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – L’ex pm di Palermo Antonio Ingroia ha accettato la candidatura a sindaco di Campobello di Mazara, nel Trapanese, dove stamane ha indetto una conferenza stampa per rispondere all’appello avanzato dal cominato “Cambiamo Campobello”, formato da cittadini te componenti di movimenti politici (Tommaso Di Maria, consigliere Comunale M5S; Giuseppe Calcagno, Centopassi; Giuseppe Fazzuni, ex sindaco di Campobello di Mazara; Michele Melchiorre Azione civile-Ingroia; Antonino Gulotta, Movimento Liberi per cambiare).

“Cambiare Campobello – ha detto Ingroia, che dopo aver lasciato la toga nel 2013 fa l’avvocato – può diventare un modello nazionale. Un modello virtuoso, e può essere il modello di una politica virtuosa, cioè il contrario di quello che è stato fino ad oggi. C’è chi ha già iniziato a fare campagna elettorale attraverso l’esercizio della amministrazione comunale”.

“Non esiste sviluppo senza legalità e legalità senza sviluppo. Il principale nemico – ha continuato Ingroia – non è la corruzione, ma la rassegnazione. La rassegnazione a che non possa cambiare nulla, la rassegnazione che la mafia è un elemento con cui scendere a patti, la rassegnazione insomma di essere sudditi e non cittadini. Credo che si possa stringere un nuovo patto sociale tra le realtà imprenditoriali più sane e i lavoratori. Creare un circolo virtuoso che può fare risorgere Campobello dalle sue ceneri diventando modello di riferimento anche nazionale”.