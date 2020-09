Tornano a Lampedusa dopo espulsione: 14 arresti

Share Tweet Whatsapp Email

AGRIGENTO – Quattordici tunisini sono stati arrestati, dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, dopo essere sbarcati, nei giorni scorsi, a Lampedusa (Ag).

Nove, nello specifico, sono stati bloccati perché rientrati illegalmente sul territorio nazionale nonostante fossero destinatari di decreto di respingimento con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengel.

Altri 5 invece sono stati arrestati perché destinatari di decreto di espulsione con divieto di reingresso. Su disposizione della Procura, i 14 tunisini sono stati posti ai domiciliari ad Agrigento in una struttura di accoglienza per migranti in quarantena, in attesa del giudizio direttissimo.