Orari non rispettati e violazioni anti-Covid: chiusi quattro locali della movida a Catania

Esercizi commerciali in centro sanzionati dalla municipale: multa di 400 euro e stop all’attività per 5 giorni

Nel corso dell’ultimo fine settimana la polizia municipale di Catania ha intensificato i servizi di controllo delle attività commerciali nel centro storico, nella zona delle Ciminiere e della movida per verificare il rispetto delle regole imposte dall’ordinanza sindacale che impone, tra i vari obblighi, la cessazione delle esecuzioni musicali alle ore 24 e la chiusura dell’attività alle ore 2, nonché l’uso dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle altre norme dettate per il contrasto alla diffusione del Covid.

Durante i numerosi sopralluoghi, le pattuglie della polizia commerciale hanno accertato che, tra sabato e domenica notte, quattri esercizi commerciali hanno violato le disposizioni dell’ordinanza sindacale.

In particolare, sabato notte sono stati sanzionati con una multa di 400 euro e la chiusura immediata per 5 giorni tre esercizi commerciali siti in via Coppola, via Plebiscito e piazza Carlo Alberto per violazione dell’orario di chiusura, diffusione di musica oltre l’orario consentito e mancato uso della mascherina protettiva.

Domenica notte è stato sanzionato e chiuso un locale in via Zolfatai, zona Ciminiere, per diffusione di musica oltre l’orario consentito e mancato uso della mascherina protettiva.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, sono stati anche sanzionati un gommista in via Ancipa e un panificio in viale Moncada che operavano entrambi senza alcun tipo di autorizzazione amministrativa e sanitaria; un’attività di autoriparazioni in via Carmelitani, è stata chiusa perché priva di qualunque autorizzazione commerciale con sequestro di tutte le attrezzature; due rivenditori ambulanti di ortofrutta in via Giacomo Leopardi e in Piazza dei Martiri perché privi di autorizzazione commerciale e mascherina protettiva.

Complessivamente le sanzioni amministrative irrogate dalla polizia municipale ammontano a circa 30 mila euro.