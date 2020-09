Fiamme a Vampolieri, case evacuate

Share Tweet Whatsapp Email

ACI CASTELLO (CATANIA) – Pomeriggio di fuoco nella collina di Vampolieri, al confine tra Aci Castello e Aci Catena.

Per cause in fase di accertamento (non si esclude la matrice dolosa), un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio, minacciando diverse abitazioni e villette. Incenerita anche una palma secolare.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno divorato diversi ettari di macchia mediterranea. Una nube densa di fumo è visibile anche da Ognina.

Per motivi precauzionali è stato necessario evacuare alcune case, non sono mancati momenti di tensione per la vicinanza delle lingue di fuoco ad alcune villette che si affacciano su Aci Trezza.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e del distaccamento nord di Catania che, vista la zona impervia, si stanno avvalendo anche di un elicottero.

Altri incendi sono segnalati nella zona della Reitana, ad Aci Catena e a Ficarazzi.