Catania, 10 patenti ritirate ai soliti furbi

Sfrecciavano sulla corsia d’emergenza della tangenziale per evitare gli incolonnamenti: la polizia stradale interviene

Sono dieci le patenti ritirate nello scorso fine settimana sulla tangenziale di Catania ai cosiddetti furbetti della corsia di emergenza dalla polizia stradale nell’ambito dei controlli predisposti dal compartimento Sicilia Orientale di Catania.

Le pattuglie sono intervenute per ripristinare la corretta circolazione stradale fermando gli autisti che sfruttavano la corsia d’emergenza per evitare il traffico e gli incolonnamenti di quanti rispettavano il codice della strada raccogliendo anche il plauso degli automobilisti in transito.