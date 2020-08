Share Tweet Whatsapp Email

MELILLI (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato tre siracusani per furto di capi di abbigliamento. In manette sono finiti: Salvatrice De Simone, 43 anni, Mirko Giardina, 23 anni e D.S.J., 20 anni. Il terzetto aveva preso di mira un negozio all’interno del parco commerciale di Melilli, rubando dagli scaffali capi di abbigliamento per un valore complessivo di 200 euro. Sono stati sorpresi dai carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo.