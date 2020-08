Share Tweet Whatsapp Email

BARCELLONA (MESSINA) – I carabinieri hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel comprensorio barcellonese, indirizzato alla verifica del rispetto delle norme del Codice della strada nonché delle vigenti normative volte a contenere la diffusione del coronavirus. Due i giovani denunciati per guida in stato di alterazione psicofisica per avere un tasso alcolico superiore al limite consentito con il contestuale ritiro della patente di guida.