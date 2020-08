Coltellate nel sonno: uccide il padre

Share Tweet Whatsapp Email

SPADAFORA (MESSINA) – Un 20enne ha ucciso il padre di 59 anni, P. M., accoltellandolo mentre l’uomo dormiva nel suo letto nella loro casa di Spadafora, nel Messinese.

Il delitto è avvenuto la notte scorsa, poco dopo le 4. Il movente pare sia da ricondurre a dissidi familiari. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, G. M. ha aggredito nel sonno il padre colpendolo con alcuni fendenti.

Il 59enne, che viveva con la convivente e i due figli di 20 e 17 anni (tutti in casa al momento dell’aggressione), ha provato a difendersi ingaggiando una colluttazione, prima di cadere a terra esanime.

Il ventenne è stato trovato in stato confusionale, con i vestiti sporchi di sangue ed è stato dichiarato in arresto. Poi è stato portato in ospedale per la medicazione di ferite che ha riportato nello scontro col padre.