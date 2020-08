Turista perde portafogli, rintracciato su Fb

Siracusa . Ritrovato in un parcheggio e consegnato alla polizia municipale: all’interno 350 euro e carte di credito

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Un turista maltese perde il portafogli a Siracusa e gli agenti della polizia municipale lo rintracciano grazie ai social network e glielo riconsegnano.

All’interno c’erano 350 euro, carte di credito e documenti che l’uomo aveva smarrito in un parcheggio del centro storico e che un altro turista aveva trovato consegnandolo alla polizia municipale.

Il proprietario del portafogli non risultava registrato in nessuna struttura della città perché si trovava a bordo di un’imbarcazione privata e così gli agenti hanno pensato di utilizzare Facebook per rintracciare il turista, contattato attraverso Messenger.